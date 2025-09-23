По словам политика, Запад считает, что война людей в возрасте никогда не будет эффективной

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Западные партнеры Украины считают, что воевать должны молодые украинцы, настаивая на том, что солдаты в возрасте не могут эффективно вести боевые действия. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

Отвечая в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция" на вопрос, обсуждается ли в Раде возможность снижения мобилизационного возраста, Скороход ответила "в кулуарах это не обсуждается", однако добавила, что этим вопросом задаются на Западе. "Этот вопрос задается, действительно задается нашими западными партнерами. Я старалась объяснить, почему позиция именно такая относительно возраста, но они все равно не хотят это воспринимать, потому что их позиция отличается от нашей. У них позиция, что воевать нужно молодыми и что война людей в возрасте никогда не будет эффективной", - сказала она.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет.