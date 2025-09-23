По словам Роберта Калиняка, в мирное время страны не могут использовать военные средства для ликвидации каких-то целей

ПРАГА, 23 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк назвал политическим заявлением планы создания "стены дронов", которую европейские страны хотят выстроить вдоль восточной границы НАТО. Его слова привело информационное агентство TASR.

"Сегодня мне кажется строительство какой-то стены [дронов] политическим заявлением", - сказал министр. По его словам, данный проект находится в компетенции НАТО, а не Евросоюза. "Единственное, о чем должен заботиться ЕС, - [это] создание промышленных мощностей", - отметил он.

В мирное время, по словам министра, страны не могут использовать военные средства для ликвидации каких-то целей. В случае с нарушающими национальное воздушное пространство БПЛА, согласно его пояснению, должны быть внесены изменения в законодательства европейских стран.

Калиняк отверг утверждения, что Словакия стала изолированной страной в Европе, так как не была приглашена на встречу семи государств - членов ЕС, представителей Украины и Еврокомиссии по вопросу ускоренной реализации плана создания "стены дронов", которая пройдет в пятницу 26 сентября в формате видеоконференции. Приглашение, как проинформировало агентство, не получила также Венгрия.

Проект "Стена дронов" - совместная инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики, направленная на развертывания вдоль всей границы с Россией, в том числе на территории Украины, многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. Проект пока находится на стадии разработки и отбора прототипов.