Эмир Катара: Израиль фактически отказывается от идеи спасения заложников

Правительство еврейского государства провоцирует новые этапы эскалации, заявил Тамим бен Хамад Аль Тани

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Правительство Израиля продолжает боевые действия в секторе Газа и провоцирует новые этапы эскалации, фактически отказываясь от идеи освобождения заложников. Об этом заявил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Они пытаются обмануть израильское общественное мнение, называя освобождение заложников конечной целью войны. Правительство Израиля фактически отказывается от идеи освобождения заложников. Настоящая цель состоит в том, чтобы превратить Газу в непригодное для жизни место, где невозможно учиться или получать медицинскую помощь". - сказал эмир.

Тамим бен Хамад также заявил, что Израиль в одностороннем порядке отказался от продолжения переговоров, отвергнув последнее предложение ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников. По словам эмира, власти Израиля будут продолжать боевые действия до "полного уничтожения сектора Газа и переселения его жителей", а также попытаются аннексировать Западный берег реки Иордан.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии.

В сентябре Израиль начал наступательную операцию в городе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал целью операции разгром палестинского движения ХАМАС. Израильские официальные лица также заявляют о необходимости распространить суверенитет еврейского государства на территорию Западного берега реки Иордан.