Гутерриш заявил об "одной из самых мрачных глав" в конфликте на Ближнем Востоке

Генсек ООН призвал к немедленному постоянному прекращению огня

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир столкнулся с "одной из самых мрачных глав" в истории израильско-палестинского конфликта, а жизнеспособность решения о создании двух государств достигла "самого критического уровня за более чем поколение". Такое заявление он сделал на заседании Совета Безопасности по ситуации в Газе.

"Бесчисленные палестинские мирные жители и оставшиеся заложники оказались в ловушке под безжалостными бомбардировками и лишены еды, воды, электричества и медикаментов. Голод стал реальностью", - сказал Гутерриш. Он назвал ситуацию "невыносимой и морально и юридически неоправданной" и вновь призвал к немедленному постоянному прекращению огня, освобождению всех заложников и беспрепятственному гуманитарному доступу.

Генсек отметил, что насилие распространяется из Газы на Западный берег и за его пределы, включая недавнюю атаку Израиля на Катар, которая нанесла "серьезный удар" по дипломатическим усилиям. Он также выразил тревогу по поводу расширения израильских поселений, которое "разрушает территориальную целостность палестинского государства", и экзистенциального кризиса, с которым столкнулась Палестинская администрация.

Несмотря на "мрак", Гутерриш увидел "проблеск надежды" в возобновлении международной конференции по решению о двух государствах и приветствовал признание палестинской государственности многими странами. "Незаконная оккупация должна прекратиться. Справедливый и прочный мир никогда не будет построен с помощью насилия. Он требует коллективной приверженности дипломатии, международному праву и достоинству всех людей", - заключил генсек.