Премьер-министр Италии заявила, что организация должна соответствовать задачам современного мира

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что согласна с необходимостью усовершенствовать ООН, чтобы она соответствовала задачам современного мира.

"Многосторонние механизмы, чтобы они функционировали и лучше выполняли свои функции в нынешнем контексте, нужно пересматривать. Необходимо понять, почему что-то не функционирует. Потому что если такой организм не способен влиять на ситуацию, это становится большой проблемой", - сказала Мелони журналистам на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в ответ на вопрос о соответствующей критике организации президентом США Дональдом Трампом.

Мелони анонсировала, что изложит свое видение в предстоящем выступлении. Она также критически высказалась о "зеленой повестке", которая порождена идеологическими подходами.