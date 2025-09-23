Абдалла II считает, что мир может стать реальностью, потому что все большее число стран высказываются в поддержку постоянного прекращения огня

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Безопасность на Ближнем Востоке установится только в случае урегулирования конфликта на основе двух государств, когда палестинцы и израильтяне начнут жить бок о бок в мире. С таким заявлением выступил с трибуны 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН король Иордании Абдалла II.

"На фоне ужасающей картины, которую мы наблюдаем второй год в Газе, среди этой тьмы появился проблеск надежды, - указал монарх. - Приблизился момент, когда мир может стать реальностью, потому что все большее число стран высказываются в поддержку постоянного прекращения огня, освобождения заложников и признания неотъемлемых прав палестинского народа".

Как отметил иорданский монарх, использование силы в регионе ведет только к еще большему насилию. По его мнению, действия нынешнего израильского правительства направлены на подрыв основ для мирного решения. "Газа превратилась в горящие руины, разрушены кварталы, больницы, школы, фермы, мечети и даже церкви, повсюду свирепствует голод, - отметил он. - Но беспорядочные бомбардировки продолжаются, палестинцы снова и снова становятся мишенью, их выселяют, лишают всего, отказывают в основных правах и человеческом достоинстве".

По словам Абдаллы II, палестино-израильский конфликт остается в повестке дня ООН уже восемь десятилетий. "Но до каких пор мы будем довольствоваться лишь одним за другим осуждением, не принимая существенных решений, - вопросил он. - Когда мы применим одинаковые стандарты ко всем странам? Когда мы признаем палестинцев народом с такими же как у всех законными чаяниями?"

Как считает король Иордании, ООН должна откликнуться на усиливающееся движение в поддержку палестинской государственности, чтобы мир в регионе стал реальностью.