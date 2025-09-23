Президент Литвы считает, что других вариантов разрешения ближневосточного кризиса нет

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа предложил Израилю и Палестине обсудить вариант взаимного признания с объявлением Иерусалима общей столицей. Об этом, как сообщила президентская пресс-служба, он заявил на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Необходимо возобновление убеждающего политического процесса, целью которого было бы решение двух государств (Израиля и Палестины - прим. ТАСС) о мирном, безопасном сосуществовании с признанием друг друга и Иерусалимом как столицей обоих государств", - приводятся в сообщении слова президента.

По его мнению, других вариантов разрешения ближневосточного кризиса не имеется. "Альтернативы такому подходу нет", - утверждал Науседа.