Государства должны способствовать укреплению позиции организации, чтобы она могла лучше адаптироваться к реалиям "сегодняшнего непредсказуемого мира", указал президент Казахстана

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Всеобъемлющая реформа ООН стала стратегической необходимостью. Страны в Совете Безопасности ООН должны быть представлены более широко, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"На протяжении восьми десятилетий Организация Объединенных Наций играет ключевую роль в решении глобальных проблем человечества. <...> Но мы также должны признать правду: мир вокруг нас претерпел глубокие изменения, и, к сожалению, он меняется не в лучшую сторону. Именно поэтому ООН и сегодня остается символом надежды для миллионов людей по всей планете. <...> В это непростое время мы все должны способствовать укреплению позиции ООН, чтобы она могла лучше адаптироваться к реалиям сегодняшнего непредсказуемого мира", - сказал Токаев.

"Казахстан твердо убежден в том, что голоса ответственных средних держав также должны быть серьезно усилены в Совете Безопасности", - отметил казахстанский лидер. Он подчеркнул, что средние державы уже начали играть значительную роль в международных отношениях, обеспечивая баланс и укрепляя доверие. "Они могут стать мостами внутри ООН, в то время как великие державы разобщены или не способны решить насущные проблемы, волнующие всех", - считает Токаев.