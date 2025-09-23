При этом президент США отметил огромный потенциал всемирной организации

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что в мире не было бы войн, если бы ООН успешно выполняла свои задачи.

"У ООН огромный потенциал, огромный. Надеюсь, она сможет сама прекращать войны", - сказал Трамп журналистам на встрече с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке. Глава вашингтонской администрации выразил уверенность в том, что ООН может играть "фантастическую роль в миротворчестве". "У нас не должно быть войн, если ООН по-настоящему выполняет свою работу", - добавил президент США.

Говоря о роли представителей всемирной организации в урегулировании украинского конфликта, Трамп добавил: "Я знаю, что они первоначально участвовали в том, что касается России и Украины". По мнению Трампа, это не дало результатов.

Трамп ранее, выступая на общеполитической дискуссии ГА ООН, заявил, что всемирная организация бездействует и не помогает урегулировать международные конфликты.