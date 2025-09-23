Это отвечает долгосрочным интересам Киева и Москвы, указал Президент Казахстана

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал продолжить дипломатические усилия для разрешения конфликта на Украине.

"Казахстан по-прежнему обеспокоен кризисом вокруг Украины, который продолжает наносить серьезный ущерб гражданским лицам, подрывать глобальное доверие и ослаблять международную безопасность. Тем не менее, следует продолжать двусторонние и международные дипломатические усилия по разрешению данного конфликта, проявлять политическую гибкость, что отвечает долгосрочным интересам обоих государств", - сказал Токаев

По его словам, территориальные споры никогда не бывают легкими для разрешения, они требуют взаимной сдержанности и ответственности ради будущих поколений. Президент Казахстана отметил, что республика неизменно выступает "за дипломатию вместо эскалации и за диалог вместо силы".