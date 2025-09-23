Речь идет о ситуации, при которой переговоры в Белом доме перерастают в словесную перепалку наподобие той, которая произошла между президентом США и Владимиром Зеленским в феврале

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Бразилии с беспокойством ожидает возможной встречи президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil.

По его информации, в дипведомстве опасаются "эффекта Зеленского" - ситуации, при которой переговоры в Белом доме перерастают в словесную перепалку наподобие той, которая произошла между Трампом и Зеленским в феврале. Как напомнил телеканал, тогда Зеленский "получил выговор от Трампа в прямом эфире", после чего его "попросили покинуть Белый дом".

В МИД Бразилии намерены приложить все усилия, чтобы в ходе двусторонних переговоров Лула да Силва "не попал в ту же ловушку, в которой оказался" Зеленский.

Ранее Трамп в ходе выступления в ООН сообщил, что договорился о встрече с бразильским лидером на следующей неделе.