Заместитель председателя СФ отметил, что в организации давно не звучали жесткие оценки проблемы глобального изменения климата

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Выступление президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН будет активно обсуждаться, ведь оно стало знаковым. Такое мнение выразил заместитель председателя СФ Константин Косачев.

"Пожалуй, давно в ООН не звучали столь жесткие оценки проблемы глобального изменения климата, которую он назвал величайшей ложью всех времен. <...> В общем, выступление знаковое и обсуждаться будет активно", - написал он в Telegram-канале.

Продолжительность речи президента США на Генассамблее ООН составила около 57 минут, тогда как во время дискуссий на одно выступление отводится не более 15 минут.

Американский лидер во время своего выступления также говорил о России в контексте конфликта на Украине. Он, в частности, заявил о возможности введения новых пошлин в отношении РФ и ее торговых партнеров, а также критиковал другие страны за закупки российских энергоносителей. Кроме того, Трамп выразил уверенность в том, что Парижское соглашение по климату якобы выгодно РФ и Китаю, но не отвечает интересам Вашингтона.

Главу российского государства Владимира Путина хозяин Белого дома упомянул один раз. Трамп говорил о том, рассчитывал на быстрое урегулирование украинского кризиса, поскольку его отношения с Путиным "всегда были хорошими".