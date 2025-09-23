Совет Безопасности оказался неспособным выполнить в полной мере свою роль гаранта мира и безопасности, указал президент ЮАР

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН оказался неспособным выполнить в полной мере свою роль гаранта мира и безопасности на планете, что ставит в повестку дня вопрос о его экстренной реформе. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"СБ ООН в его нынешнем составе и формате оказался неэффективным в выполнении своего уставного мандата по поддержанию международного мира и безопасности, - сказал Рамапоса. - ЮАР глубоко обеспокоена подрывом авторитета Совета Безопасности и его неспособностью обеспечить подотчетность и соблюдение норм международного права. По мере ухудшения ситуации в области безопасности и гуманитарной ситуации в Демократической Республике Конго, Судане, секторе Газа и других частях мира вызывает серьезную обеспокоенность тот факт, что некоторые страны продолжают нарушать международное право и игнорировать резолюции ООН".

Рамапоса заявил, что международное сообщество не может и не должно мириться с нарушением Устава ООН странами - членами организации.

"Мы должны активизировать переговоры о реформе СБ на межправительственном совещании в Генеральной Ассамблее, - сказал он. - Сейчас необходима более сильная и дееспособная ООН, основанная на подтвержденной приверженности своим основополагающим принципам. СБ должен стать более подотчетным, представительным, демократичным и эффективным в выполнении своего мандата".

Рамапоса заявил, что Африка и Южная Америка требуют для себя представительства в СБ ООН.

"Я также считаю, что следующим генеральным секретарем ООН должна стать женщина", - сказал президент ЮАР.