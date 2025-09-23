По словам главы Узбекистана, президент США достоин Нобелевской премии мира

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с президентом США Дональдом Трампом отметил его вклад в мирное урегулирование международных и региональных конфликтов. Об этом сообщила пресс-служба узбекистанского лидера.

"В начале беседы глава Узбекистана искренне поздравил президента Дональда Трампа с высокими достижениями в реализации внутренней и внешней политики. Особо отмечены его личный вклад и усилия по мирному урегулированию острых международных и региональных конфликтов", - говорится в сообщении.

Также в СМИ появились отрывки беседы глав государств. "Я еще раз хочу вас поздравить, что вот те все конфликты <...> вы прекратили. Особенно самый главный для нашего региона между Азербайджаном и Арменией вы конфликт решили, я еще раз повторяю, вы как никто достойны Нобелевской премии [мира], мы это говорим и будем говорить", - сказал Мирзиёев во время трансляции, которую вела консервативная медиакомпания RSBN.