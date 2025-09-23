Франция отказала сооснователю Greenpeace в политическом убежище

Активист Пол Уотсон уточнил, что решение обосновали тем, что его имя больше не фигурирует в списке разыскиваемых лиц по линии Интерпола

ПАРИЖ, 23 сентября. /ТАСС/. Один из основателей международной экологической организации Greenpeace (признана в РФ нежелательной) и организации Sea Shepherd Пол Уотсон получил отказ от властей Франции в ответ на запрос о предоставлении политического убежища. Об этом он сообщил газете Le Parisien.

"Я подал запрос в начале года и с тех пор шесть раз ходил на собеседование во Французское управление по защите беженцев и апатридов (OFPRA). Я даже ходил к ним, когда приезжал в Ниццу для участия в событии на конференции по океанам. И вот несколько дней назад я узнал, что мой запрос отклонен", - сказал он.

Активист уточнил, что французские власти обосновали свое решение тем, что его имя больше не фигурирует в списке разыскиваемых лиц по линии Интерпола. И если французские власти считают, что по возвращении в США Уотсону ничего не угрожает, то сам он считает, что, учитывая деловые интересы нынешнего президента этой страны в Японии, его могут "обменять" в рамках какой-нибудь сделки. В родной Канаде же к нему относятся "враждебно" из-за его акций против вылова детенышей касаток.

"Президент [Франции Эмманюэль] Макрон предоставил мне личные гарантии. За месяц до Всемирного саммита по океанам, во время церемонии, проходившей в Париже, он взял меня за руку и пообещал свою помощь. Затем, во время Всемирной конференции в Ницце, в прямом эфире телевидения он заверил, что найдет решение для меня и моей семьи. Я уверен, что он искренен, но сталкивается с бюрократической реальностью", - заметил Уотсон.

Радикальные методы

Полиция Гренландии задержала Уотсона 21 июля 2024 года в крупнейшем городе острова Нууке по запросу Японии, где его обвиняют в "нападении на [японских] китобоев и препятствовании их работе". Сам Уотсон не признает предъявленных ему обвинений, а его адвокаты считают, что его выдача Японии противоречит Европейской конвенции о правах человека, поскольку в Японии, по их словам, права человека не соблюдаются. 17 декабря Министерство юстиции Дании отклонило запрос Японии на экстрадицию активиста, он был освобожден из-под стражи.

Greenpeace, откуда Уотсон был исключен в 1977 году, "дистанцируется от методов Пола Уотсона". Организация обвинила его в экотерроризме. После ухода из Greenpeace Уотсон участвовал в двух радикальных природоохранных группах - Sea Shepherd и Captain Paul Watson Foundation. Последняя называет своей целью "защиту морской жизни посредством уникальной стратегии агрессивного ненасилия и действий против незаконной деятельности, эксплуатирующей морскую жизнь".

В феврале 2007 года суда Sea Shepherd блокировали движение японских кораблей у берегов Антарктиды, выражая протест против отстрела китов. Столкновения судов происходили у берегов ледяного континента в 2013 году, когда члены организации пытались заблокировать подход флагмана японской китобойной флотилии Nisshin Maru к танкеру для дозаправки.