Это поможет более эффективно бороться с современными вызовами и угрозами, а также защищать интересы развивающихся государств, отметил президент Узбекистана

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Узбекистан выступает за трансформацию и расширение состава Совета Безопасности ООН с целью более эффективной борьбы с современными вызовами и угрозами. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы высоко ценим усилия генерального секретаря Антониу Гутерриша по сохранению ООН как главной платформы для достижения компромиссных решений сложных и острых глобальных вопросов. В связи с этим полностью поддерживаем инициативы ООН-80. Наряду с этим выступаем за трансформацию и расширение состава Совета Безопасности ООН с целью более эффективной борьбы с современными вызовами и угрозами, защиты интересов развивающихся государств", - сказал узбекский лидер.