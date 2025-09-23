В Узбекистане предложили открыть офис контртеррористического управления ООН

С такой идеей выступил президент республики Шавкат Мирзиёев

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Узбекистан принимает участие в работе по реализации глобальной контртеррористической стратегии, республика предлагает открыть на ее территории региональный офис контртеррористического управления ООН. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"В Центральной Азии ведется объективная работа по реализации глобальной контртеррористической стратегии. В сотрудничестве с контртеррористическим управлением ООН создан региональный экспертный совет по вопросам реабилитации и реинтеграции. Предлагаем преобразовать этот совет в международный центр компетенций. Он послужит важной платформой обмена опытом по адаптации к мирной жизни лиц, возвращенных из конфликтных зон. Кроме того, готовы также создать все условия для открытия в Узбекистане регионального офиса контртеррористического управления ООН", - сказал Мирзиёев.