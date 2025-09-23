Глава Туркмении: Центральная Азия должна стать мостом между Востоком и Западом

Регион призван стать пространством для диалога, сотрудничества, сближения ценностных и мировоззренческих установок, отметил Сердар Бердымухамедов

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Центральная Азия, исторически служившая мостом между Востоком и Западом, должна вновь стать пространством для сближения ценностных и мировоззренческих установок. Об этом заявил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в ходе выступления на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Рассматриваем вопросы обеспечения всеобщего мира и взаимопонимания в неразрывной связи с цивилизационными аспектами современного развития, необходимостью сохранения и сближения культурных и духовных связей. В этом контексте Центральная Азия, на протяжении столетий выполнявшая объективную роль цивилизационного моста между Востоком и Западом, сегодня призвана возродить свою историческую миссию - стать пространством для диалога, сотрудничества, сближения ценностных и мировоззренческих установок", - сказал он.

Исходя из этого, отметил президент, Туркмения в ходе нынешней сессии предложит проведение в сотрудничестве с ООН международного форума "Центральная Азия: пространство мирного сосуществования" с участием стран региона, других заинтересованных государств и международных институтов.