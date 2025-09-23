По словам госсекретаря США, глава Белого дома не вводил дополнительных санкций в надежде на прорыв в урегулировании кризиса

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сохраняет приверженность миру на Украине и проявляет терпение, но оно не безгранично. Такую позицию изложил во вторник госсекретарь США Марко Рубио на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине.

"Президент - очень терпеливый человек. Он очень привержен миру, но его терпение не безгранично", - заявил Рубио. По его версии, Трамп "проявил выдающееся терпение, не вводя дополнительных санкций в надежде на прорыв" в урегулировании украинского кризиса.