Президент республики Сердар Бердымухамедов отметил, что Ашхабад представит на рассмотрение ГА ООН проект резолюции о провозглашении Международного дня посредничества

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов предложил провести всемирный саммит по вопросам культуры мира и доверия.

"Считаем, что процесс сближения государственных подходов к тенденциям мирового развития, установлению и укреплению доверия и взаимопонимания должен иметь системный и последовательный характер, - заявил Бердымухамедов, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. - В этой связи Туркменистан инициирует проведение всемирного саммита по вопросам культуры мира и доверия. Одной из ключевых задач саммита видим разработку глобального кодекса международного доверия, который послужит универсальной основой для выстраивания отношений между странами на принципах уважения, суверенитета и территориальной целостности, а также сотрудничества и совместного решения мировых проблем".

Президент отметил, что Туркмения также представит на рассмотрение ГА ООН проект резолюции о провозглашении Международного дня посредничества, которая подчеркнет значимость дипломатии и нейтральных площадок для предотвращения и урегулирования конфликтов.

"Убеждены, что сегодня очень важно усилить роль ООН в налаживании широкого гуманитарного сотрудничества, содействовать сближению и взаимопониманию между народами, преодолению ценностных и духовных барьеров, эффективным каналам культурной дипломатии. Для развития межкультурного диалога и практической реализации резолюций Генассамблеи по поддержанию многоязычия в международных отношениях, предлагаем провозгласить Международный день многоязычной дипломатии", - сказал Бердымухамедов.

По его мнению, в настоящее время в ряду приоритетных вопросов повестки развития стоит цифровая трансформация. Президент Туркмении уверен, что этот процесс должен иметь сбалансированный характер, отражать реалии и законные интересы всех государств, в том числе развивающегося мира, быть свободным от политизации и однобокости. "В данной связи Туркменистан намерен выступить с инициативой создания всемирной платформы по цифровой интеграции, основанной на принципах равноправия, доверия и недопустимости использования информационно-коммуникационных технологий в ущерб миру, безопасности и устойчивому развитию", - отметил президент.