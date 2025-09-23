Глава МИД Великобритании отметила "провокационные и безрассудные" нарушения воздушного пространства в Эстонии, Польше и Румынии

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Великобритания готова принять участие в защите воздушного пространства НАТО. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине.

"За последние недели мы видели провокационные и безрассудные нарушения воздушного пространства НАТО в Эстонии, Польше и Румынии, против которых НАТО решительно выступает. И мы будем готовы действовать", - сказала глава Форин оффиса, выступив с утверждением, что за инцидентами в небе над упомянутыми странами якобы стоит Россия.

Ранее эстонский премьер-министр Кристен Михал заявил, что Таллин запросил консультации членов НАТО в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора в связи с якобы совершенным российскими истребителями нарушением воздушных границ страны. До этого власти Эстонии выступили с утверждением, что утром 19 сентября три самолета МиГ-31 вторглись в ее воздушное пространство.

В Минобороны РФ заявили, что российские истребители не нарушали эстонские воздушные границы. Три МиГ-31, как указали в ведомстве, совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область. Он проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля, подчеркнули в Минобороны РФ. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и границы Эстонии не нарушали, заверили в военном ведомстве.