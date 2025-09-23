Генсек организации Нурлан Ермекбаев отметил, что это свидетельствует о высокой привлекательности организации

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) рассматривает заявки на присоединение или изменение статуса от 19 стран. Об этом заявил генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев в интервью "Известиям".

"В настоящее время "в корзине" есть заявки от 19 стран на изменение статуса либо присоединение к организации в том или ином качестве, будь то государство-член, партнер или наблюдатель. При том, что "сообщество ШОС" составляют уже 27 государств, это свидетельствует о высокой привлекательности организации, созвучности ее целей и задач интересам многих в мире", - сказал генсек.

Саммит ШОС проходил в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В нем приняли участие руководители более 20 государств и представители 10 международных организаций. По итогам саммита было подписано 15 документов о сотрудничестве.