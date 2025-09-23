Макрон: ближайшие часы станут определяющими для ядерной программы Ирана

Французский лидер полностью возложил ответственность за отсутствие компромисса на Тегеран

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Вопрос о восстановлении санкций Совета Безопасности ООН против Ирана в связи с его ядерной программой может решиться в ближайшие часы. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Ближайшие часы будут решающими. Либо Иран сделает жест доброй воли, вернется на путь мира и ответственности, позволит МАГАТЭ выполнить свою работу и переместит запасы [обогащенного урана], либо санкции должны будут вступить в силу. Завтра у меня будет возможность обсудить это с президентом [Ирана Махмудом] Пезешкианом", - сказал Макрон.

Французский лидер полностью возложил ответственность за отсутствие компромисса по иранской ядерной программе на Тегеран и призвал к восстановлению контроля на ней. По его словам, соответствующий "план уже существует". "Срочно необходимо восстановить надежную и поддающуюся проверке систему борьбы с любым распространением ядерного оружия, восстановить надежную систему сдерживания угроз и распространения баллистических ракет", - заявил Макрон, перечисляя длинный список угроз, которые, по его словам, "ослабили общие рамки".

Ранее страны "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция - E3) и Европейский союз (ЕС) призвали Иран к возобновлению прямых переговоров с США и предоставлению МАГАТЭ доступа ко всем ядерным объектам. Они также заявили, что привержены дипломатическому урегулированию вопроса, однако готовы завершить процесс механизма snapback по восстановлению антииранских санкций Совета Безопасности ООН при необходимости. Однако такой шаг будет означать конец взаимодействия, уточнили они.

Споры о ядерной программе

Во вторник в Нью-Йорке состоялась встреча главы МИД Ирана Аббаса Арагчи с его коллегами из стран "евротройки". Арагчи обратил внимание глав МИД стран "евротройки" на ответственные шаги Тегерана по восстановлению сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии и подчеркнул необходимость симметричных шагов со стороны европейских государств. На переговорах присутствовала глава европейской дипломатии Кая Каллас. Глава МИД Ирана выдвинул предложения по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы исламской республики, стороны договорились продолжить консультации.

28 августа Великобритания, Германия и Франция инициировали запуск механизма восстановления антииранских санкций СБ ООН. 19 сентября он отклонил резолюцию о невозобновлении санкционного режима в отношении Ирана. В ходе голосования за этот документ высказались Россия, Алжир, Китай и Пакистан. Против проголосовали девять членов Совбеза (включая Великобританию, США и Францию), два воздержались.