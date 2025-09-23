Президент Киргизской республики заявил об этом на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров выразил поддержку усилиям президента США Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина в поиске решений по мирному урегулированию конфликта на Украине.

"Мы поддерживаем усилия президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина по поиску <...> мирного урегулирования конфликта на Украине", - сказал он, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.