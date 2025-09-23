Объединение также допускает принятие мер против третьих стран

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств стран "семерки" (G7) обсудили вопрос о введении новых санкций в отношении РФ. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам их встречи, состоявшейся на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы подчеркнули нашу неизменную приверженность совместной работе по достижению прочного мира и созданию сильной, независимой, суверенной и процветающей Украины, продолжая координировать с Соединенными Штатами действия по предоставлению Украине надежных и убедительных гарантий безопасности", - говорится в документе, распространенном внешнеполитическим ведомством Канады.

"Обсудили вопрос о введении дополнительных экономических издержек для России, включая принятие мер против третьих стран. Мы приветствуем продолжающиеся дискуссии министров финансов стран G7 о дальнейшем использовании российских суверенных активов для поддержки Украины", - отмечается в заявлении.