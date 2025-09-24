Густаво Петро сказал, что убитые были простыми бедными юношами из Латинской Америки, а не наркоторговцами

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал начать судебное разбирательство в отношении американских чиновников и президента США Дональда Трампа за атаки на лодки в Карибском море.

"Убитые ракетами в Карибском море не были из банды Tren de Aragua, о которой, возможно, здесь никто и не слышал, и не из какой-то другой группировки, - заявил Петро. - Это были жители Карибского региона, возможно, колумбийцы. И если это оказались колумбийцы, то при всем уважении к тем, кто управляет ООН, должен начаться уголовный процесс против американских чиновников. В том числе против высшего должностного лица, которое отдало приказ [о нападении] - президента [США Дональда] Трампа, который санкционировал ракетный обстрел молодежи, стремившейся лишь спастись от бедности",

Президент Колумбии отметил, что "молодые люди в лодке, даже если бы у них был нелегальный груз, не были наркоторговцами". "Это были простые бедные юноши из Латинской Америки, у которых нет другого выбора. Наркоторговцы живут в других местах, и это не Латинская Америка. <…> Настоящие наркоторговцы живут в Нью-Йорке, прямо здесь, в нескольких кварталах отсюда, и в Майами", - сказал колумбийский лидер.

19 августа, по данным агентства Reuters, три эсминца американских ВМС были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Кроме того, сообщалось о переброске США в регион атомной подлодки, ракетного крейсера, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих. ВМС США уже уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере две скоростные лодки с экипажами, состоявшими в общей сложности из 14 человек, которые якобы перевозили наркотики из Венесуэлы.