Удары нанесли по лагерю беженцев Нусейрат и палаточному лагерю

ДУБАЙ, 24 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек погибли в секторе Газа в результате продолжающихся ударов израильской армии по разным районам палестинского анклава. Об этом сообщил йеменский телеканал Al Masirah.

По его данным, один из ударов был нанесен по лагерю беженцев Нусейрат, где погибли четыре человека и несколько получили ранения. Бомбардировке также подвергся палаточный лагерь для перемещенных лиц в городе Газа, где жертвами стали семь человек.

16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало интенсивной наступательной операции в городе Газа. Ее целью заявлен разгром радикального палестинского движения ХАМАС. Перед этим израильская армия неоднократно предупреждала местное население о необходимости покинуть зону боевых действий, в том числе сбрасывая на город листовки.