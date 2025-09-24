По информации газеты, Елена Зеленская несколько раз предлагала первой леди США побеседовать на фоне 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Первая леди США Мелания Трамп решила не проводить двустороннюю встречу с женой Владимира Зеленского в Нью-Йорке на фоне 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, несмотря на просьбы последней. Об этом сообщила газета New York Post (NY Post) со ссылкой на старшего советника Мелании Марка Бекмана.

"Миссис Зеленская несколько раз просила Меланию о встрече, но двусторонней встречи не будет. Ничего официального не будет, - заявил Бекман, - Так как наша первая леди очень вежлива, она поздоровается. Но полноценного разговора не будет, встречи не планируется".

Общеполитическая дискуссия (неделя высокого уровня) юбилейной 80-й сессии ГА ООН стартовала в Нью-Йорке с участием около 150 глав государств и правительств, а также министров иностранных дел. Президент США Дональд Трамп прибыл на заседание в сопровождении своей супруги Мелании.