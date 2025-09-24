Сумма не включает в себя финансовую поддержку, которая в 2026 году может составить $60 млрд, а также непосредственные поставки вооружений

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Украина рассчитывает получить и западных стран еще $15 млрд на развитие военно-промышленного комплекса в 2025-2026 годах. Об этом говорится во внесенной украинским правительством в Верховную раду программе деятельности на 2025 - 2026 годы, с которой ознакомился ТАСС.

Как отмечается в программе, до 31 декабря 2025 года правительство Украины намерено обеспечить "финансирование украинского оборонно-промышленного комплекса партнерами на уровне не менее $5 млрд", а в 2026 году - не менее $10 млрд. В целом финансирование ВПК на Украине предполагается увеличить в два раза по сравнению с 2025 годом (точная сумма не указана).

Данные суммы представляют лишь финансирование ВПК - они не включают финансовую поддержку, которая, как писал ТАСС, в 2026 году может составить до $60 млрд, а также непосредственные поставки вооружений, техники и боеприпасов, которые составляют около $1-2 млрд в месяц.