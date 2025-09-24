Пострадали лагерь беженцев Нусейрат и палатки перемещенных лиц

ДУБАЙ, 24 сентября. /ТАСС/. Число жертв очередных ударов Израиля по сектору Газа достигло 19 человек. Об этом сообщил йеменский телеканал Al Masirah.

По его данным, один из ударов был нанесен по лагерю беженцев Нусейрат, где погибли четыре человека и несколько получили ранения. Бомбардировке также подвергся палаточный лагерь для перемещенных лиц в городе Газа, где число жертв возросло с 7 до 15.

16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало интенсивной наступательной операции в городе Газа. Ее целью заявлен разгром радикального палестинского движения ХАМАС. Перед этим израильская армия неоднократно предупреждала местное население о необходимости покинуть зону боевых действий, в том числе сбрасывая на город листовки.