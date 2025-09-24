Белый дом: США выигрывают от поставок оружия Украине, так как теперь его продают

Теперь вооружения оплачиваются странами НАТО, сообщила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Налогоплательщики США получают выгоду от новых поставок оружия Украине, так как теперь оно не передается бесплатно, а оплачивается странами НАТО. Об этом во вторник в эфире телеканала Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Президент [США Дональд Трамп] объявил, что мы будем продолжать продавать вооружения НАТО, а альянс и Украина могут выбирать, как использовать это оружие", - сказала она.

"Но то, как эта сделка по вооружениям была заключена при президенте Трампе, ставит Америку на первое место, потому что мы продаем это оружие Украине, то есть НАТО, а альянс поставляет это оружие Украине, так что американские налогоплательщики получают от этого выгоду. Это изменение и сдвиг в позиции по сравнению с администрацией [предыдущего президента США Джо] Байдена", - указала Ливитт.

Ранее Трамп заявил, что США продолжат поставки вооружений странам НАТО.