Сигэру Исиба выступил за проведение реформы Совета Безопасности международной организации

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба поставил под сомнение способность ООН в целом и Совета Безопасности в частности в полной мере выполнять поставленные перед ними задачи и выступил за проведение реформы Совбеза.

"Мы должны задаться вопросом: действительно ли ООН справляется с задачей, выполнение которой от нее ожидают? Выполняет ли она свои функции полностью?" - отметил он, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Исиба подверг критике Совет Безопасности ООН и в особенности его систему права вето.

"Очевидно, что сейчас самое время проявить решимость и осуществить реформу Совета Безопасности", - заявил Исиба, предложив расширить число постоянных и непостоянных членов Совбеза. В то же время он подчеркнул, что "простого увеличения числа постоянных членов Совета Безопасности ООН будет недостаточно". "Но я уверен, что возможно сделать Совбез более репрезентативным, не снижая его эффективности", - добавил он. Премьер-министр Японии также выразил мнение, что в случае добавления в состав Совбеза новых постоянных членов, они не должны иметь возможности пользоваться правом вето в течение 15 лет.