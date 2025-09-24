По информации телеканала, среди погибших есть дети

ДУБАЙ, 24 сентября. /ТАСС/. Число жертв ударов Израиля по различным районам сектора Газа достигло 29. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

В результате нескольких авиаударов по городу Газа погибли в общей сложности 25 человек, из них 17 погибших, среди которых есть дети, находились в палаточном лагере для перемещенных лиц. Израильские ВВС также нанесли удар по лагерю беженцев Нусейрат, где погибли четверо человек и еще несколько получили ранения.

16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало интенсивной наступательной операции в городе Газа. Ее целью заявлен разгром радикального палестинского движения ХАМАС. Перед этим израильская армия неоднократно предупреждала местное население о необходимости покинуть зону боевых действий, в том числе сбрасывая на город листовки.