Касым-Жомарт Токаев поговорил о предстоящем визите президента Александера Стубба и партнерстве в Европейском союзе с президентом Эмманюэлем Макроном

АСТАНА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Финлядии Александером Стуббом. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Как отмечается в сообщениях, с Макроном Токаев "сверил часы" по актуальным геополитическим вопросам. "Глава нашего государства подчеркнул, что Франция является ключевым и надежным партнером Казахстана в Европейском союзе", - добавили в пресс-службе.

На встрече со Стуббом "особое внимание было уделено обсуждению текущей геополитической ситуации в мире". Также обсуждался предстоящий визит президента Финляндии в Казахстан. Даты визита в пресс-службе казахстанского президента не уточнили.

Также на полях сессии Генеральной Ассамблеи Токаев провел встречу с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Собеседники обсудили двустороннюю повестку. Токаев в ходе беседы отметил, что "Казахстан придает большое значение развитию долгосрочного сотрудничества с Бельгией - одним из важных партнеров в Европейском союзе".