Садыр Жапаров также заявил о необходимости признания ее независимости

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров потребовал прекратить геноцид народа Палестины и признать ее независимость. Об этом он заявил в Нью-Йорке на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Мы требуем остановить геноцид в отношении палестинцев и начать международное судебное расследование со стороны Международного суда ООН", - сказал он. По его мнению, мировое сообщество не должно оставаться равнодушным к человеческой трагедии, разворачивающейся "на глазах всего мира".

Как заверил Жапаров, Киргизия решительно осуждает насилие и терроризм в любых его проявлениях, в том числе нападение на Израиль 7 октября 2023 года. "Таких террористов следует жестко наказывать. Однако у борьбы с терроризмом, у методов уничтожения террористов существуют свои приемы и процедуры. Именно этими методами и следует пользоваться", - продолжил он.

Киргизия также считает необходимым признать независимость Палестины. "Единственный путь установить прочный мир - реализовать принцип "Два государства для двух народов". Палестина должна обрести независимость на основе границ 1967 года", - отметил глава киргизского государства.

Как подчеркнул Жапаров, киргизская сторона также выступает против ракетных ударов по Катару и Ирану. "Мы также осуждаем последние ракетные удары по территориям Катара и Ирана, поскольку такие нападения являются посягательством на суверенитет независимых государств, создают угрозу региональной стабильности и безопасности и противоречат нормам международного права", - констатировал он.