Важно понимать, что пока недостаточно возможностей для обнаружения беспилотников, указал еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс

БРЮССЕЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Европейский проект "стена дронов" может быть реализован в течение года. Об этом сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью порталу Euractiv.

Он отметил, ссылаясь на данные экспертов, что система обнаружения беспилотников может быть развернута "примерно через год".

"Нам необходимо понимать, что у нас недостаточно возможностей для обнаружения беспилотников. Может быть, у нас есть хорошие средства для обнаружения истребителей и ракет, но у дронов своя специфика - они летают очень низко и они очень маленькие", - сказал еврокомиссар.

Проект "Стена дронов" - совместная инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики, направленная на развертывание вдоль всей границы с Россией, в том числе на территории Украины, многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. Проект пока находится на стадии разработки и отбора прототипов.