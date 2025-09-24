В Минске уверены, что сотрудничество Белоруссии и РФ в космосе будет развиваться

Противоречий во взаимодействии между двумя странами в этой сфере нет, считает председатель президиума Национальной академии наук республики Владимир Караник

МИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Противоречий во взаимодействии Белоруссии и России в космической сфере нет, сотрудничество будет развиваться. Об этом заявил журналистам председатель президиума Национальной академии наук (НАН) республики Владимир Караник по итогам встречи с генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Бакановым.

Караник напомнил, что сотрудничество НАН и Роскосмоса имеет очень долгую историю. "Это и создание совместных группировок спутников, и разработка космических технологий, которые используются в создании космических аппаратов", - продолжал он.

По словам председателя президиума, взаимодействие вышло на новый уровень в 2024 году, когда состоялся полет первой белорусской женщины-космонавта Марины Василевской. "Я уверен, что это направление будет развиваться. Сейчас у нас каких-то противоречий нет. У нас есть понимание, что компетенции друг друга позволят нам более оперативно и качественно отвечать на вызовы, стоящие перед нашими странами", - отметил Караник.

25 сентября в Минске пройдет заседание Межгосударственного совета по космосу стран - участниц СНГ.