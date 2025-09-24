Глава МАГАТЭ отвергал предположение о том, что он является "кандидатом от Соединенных Штатов"

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси стремится заручиться поддержкой со стороны администрации президента США Дональда Трампа, чтобы избраться на пост генерального секретаря ООН. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Более 10 высокопоставленных чиновников МАГАТЭ и западных дипломатов заявили агентству, что стратегия Гросси основывается на поддержке со стороны США и их союзников. Как пишет Bloomberg, в августе Гросси приезжал в Вашингтон в том числе для того, чтобы обозначить американскому руководству свое намерение стать новым генсеком ООН. В интервью агентству Гросси отверг предположение о том, что он является "кандидатом от США". По его словам, он также обсуждал свою кандидатуру с представителями ЕС, Индии, Японии, Нигерии и Пакистана. "Что мне нужно, так это всеобщая поддержка", - заверил он.

Как отмечает агентство, Гросси также пытается заручиться поддержкой России и Китая, чтобы тем самым два члена Совбеза ООН не голосовали против его кандидатуры. Тем не менее, по мнению неназванного бразильского чиновника, страны БРИКС вряд ли поддержат Гросси в случае открытого содействия со стороны США. Меньше проблем будет у менее известной политической фигуры, добавил бразильский собеседник агентства. По словам источника, помимо Гросси, потенциальных кандидатов на должность генсека ООН пока не менее восьми. Среди них есть женщины, представляющие страны Латинской Америки, которых поддерживает Бразилия.

23 сентября Гросси заявил в интервью французскому Agence France-Presse на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, что намерен претендовать на пост генерального секретаря ООН.

Генеральный секретарь избирается Советом Безопасности ООН и утверждается Генеральной Ассамблеей, срок его полномочий длится пять лет с возможностью переизбрания. Ограничений на количество сроков нет, однако до сих пор никто не занимал этот пост более 10 лет. В соответствии с устоявшейся практикой генсека ООН не выбирают из представителей стран - постоянных членов Совета Безопасности (США, Россия, Франция, Великобритания, Китай).