Тино Хрупалла обвинил правительство Германии в продолжении "долговой оргии"

БЕРЛИН, 24 сентября. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла подверг резкой критике проект федерального бюджета на 2026 год и обвинил правительство ФРГ в продолжении "долговой оргии".

"Прошла всего неделя, а вы [канцлер Фридрих Мерц] уже представляете Бундестагу проект бюджета, который просто продолжит долговую оргию. Ожидается, что в 2026 финансовом году основной бюджет превысит €520 млрд. К этому добавится более €110 млрд специального долга. Вы хотите потратить в общей сложности более €630 млрд, и для этого вам нужны кредиты на колоссальную сумму в размере €174 млрд", - заявил Хрупалла, выступая в ходе дебатов по проекту федерального бюджета на 2026 год в Бундестаге. "Федеральная счетная палата справедливо считает, что мы живем не по средствам", - подчеркнул он.

"Вы уже безрассудно растрачиваете капитал будущих поколений", - продолжал сопредседатель АдГ. Он раскритиковал высокие цены на энергоносители, налоговое бремя, запланированные расходы на защиту климата и гражданские пособия. "Мы почти каждую неделю на пленарных заседаниях обсуждаем, кому полагается почти половина этих денежных средств, а кому нет, а вы просто игнорируете это", - указал политик. "Несмотря на специальные фонды, боеготовность Вооруженных сил ФРГ практически не повысилась, поскольку политические ошибки подрывают Бундесвер изнутри. Нам нужен Бундесвер, способный защищать нашу страну", - резюмировал лидер АдГ.

18 сентября Бундестаг после длительной задержки утвердил государственный бюджет на 2025 год, который предусматривает расходы в размере около €502,5 млрд. Оборонные расходы увеличиваются на €10 млрд, до более чем €62 млрд. Еще €24 млрд будут выделены из специального фонда для модернизации Бундесвера. Это означает, что впервые на оборонные расходы, к примеру на закупку новой военной техники, включая боеприпасы, бронетехнику и корабли, выделяется более €86 млрд.