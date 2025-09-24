Согласно информации агентства, часть уволенных ранее сотрудников возвращаются к своим обязанностям и в других ведомствах

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Сотни госслужащих, потерявших в США работу в ходе кампании Илона Маска по сокращению расходов, получили предложение восстановиться в должности. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, контролирующее госзакупки Управление общих служб США (GSA) дало сотрудникам, в ведении которых ранее находились государственные рабочие помещения, время до конца недели для принятия решения о восстановлении в должности. Согласившиеся должны приступить к работе 6 октября после семимесячного оплачиваемого отпуска. Отмечается, что за это время GSA "в некоторых случаях понесла высокие расходы, переложенные на налогоплательщиков, за аренду десятков объектов недвижимости, договоры по которым планировалось расторгнуть или срок действия которых истек".

Согласно информации агентства, часть уволенных ранее сотрудников возвращаются к своим обязанностям и в других ведомствах.

Associated Press напоминает, что начиная с марта тысячи сотрудников GSA покинули агентство в рамках программ, поощрявших их уйти в отставку или на досрочную пенсию. Сотни других были уволены в рамках кампании Маска. Хотя эти сотрудники не приходили на работу, некоторые продолжают получать зарплату, отмечается в публикации.

Администрация президента США Дональда Трампа ранее начала массовые сокращения в ряде ведомств. В этой работе активно участвовал Маск, который до недавнего времени курировал работу ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE), направленную на сокращение раздутого госаппарата и борьбе с бюрократией.