МИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Задачи укрепления совместной обороны государств СНГ приобретают сегодня особое значение, когда международная обстановка характеризуется усилением конкуренции крупных держав. Об этом заявил генсек Содружества Сергей Лебедев.

"Сегодня, когда международная обстановка характеризуется ростом нестабильности, конфликтов и усилением конкуренции крупных держав, вопросы укрепления совместной обороны государств Содружества приобретают особое значение", - зачитал его приветствие директор департамента по сотрудничеству в сфере безопасности Исполнительного комитета СНГ Евгений Клемезь на заседании Комитета начальников штабов вооруженных сил государств - участников СНГ.

По словам Лебедева, на предстоящем заседании Совета глав государств Содружества 10 октября в Душанбе планируется утвердить концепцию военного сотрудничества государств - участников СНГ до 2030 года. Согласно документу, основные цели такого сотрудничества на среднесрочную перспективу состоят, в частности, в обеспечении концентрации совместных усилий на приоритетных направлениях, способствующих укреплению национальных вооруженных сил и безопасному развитию государств - участников Содружества в целом.

Как отметил генсек, центральную роль во взаимодействии военных ведомств стран Содружества играет Комитет начальников штабов вооруженных сил государств - участников СНГ, который выступает координационным органом и стратегическим механизмом согласования интересов в области вооруженной защиты государств. По его оценке, практика последних лет показывает, что Комитет начальников штабов остается рабочим механизмом, своего рода мозговым центром военного сотрудничества СНГ. Комитет вырабатывает предложения, которые затем утверждаются Советом министров обороны и реализуются в конкретных программах.

Особое и приоритетное место в военном сотрудничестве занимает формирование совместных систем военного назначения, подчеркнул Лебедев. Эти структуры обеспечивают основу для оперативной совместимости вооруженных сил государств Содружества. Ключевым примером является объединенная система ПВО СНГ, выполняющая задачи по защите воздушных границ. Кроме того, развивается система контроля и оценки радиационно-химической и биологической обстановки, совместная система связи и единая система гидрометеорологического обеспечения войск.

По словам генсека, совместные системы военного назначения, регулярные учения и согласованные программы подготовки кадров создают реальную основу для коллективной безопасности. "Очевидно, что роль Комитета начальников штабов как координирующего органа будет только возрастать. Именно Комитет начальников штабов способен обеспечить согласованность действий вооруженных сил, а также предложить новые направления сотрудничества, отвечающие вызовам 21 века", - добавил он.