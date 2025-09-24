Военкомы применили к ним методы психологического давления

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Военкомы мобилизовали пять клириков Запорожской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ), применив к ним методы психологического давления. Об этом говорится в обращении протоиерея Сергия Холодкова, размещенном в Telegram-канале блогера Мирославы Бердник.

Холодков обратился с просьбой о молитвенной поддержке мобилизованных протоиереев Александра и Дмитрия, иереев Александра и Ростислава. На них оказывали психологическое давление из-за принадлежности к канонической церкви. Им предлагали перейти в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) как единственную возможность продолжить пастырское попечение, поскольку "УПЦ не имеет квот на капелланское служение".

Холодков, у которого бронхиальная астма, сообщил, что проходил военную комиссию в душном подвальном помещении Бердянского ТЦК (аналог военкомата на Украине) всего семь минут. Когда у него произошел приступ, ему не оказали медицинскую помощь.

Гонения на УПЦ начались на Украине после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Украинские власти активно способствуют переходу религиозных общин УПЦ в юрисдикцию ПЦУ.