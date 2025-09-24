Вашингтон рассматривает вариант заключения с Кабулом сделки, подобной соглашению с Киевом по редкоземельным металлам, уточняет портал

ПАРИЖ, 24 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа активизировала переговоры с движением "Талибан" о возможном возвращении американского военного присутствия в Афганистане, включая переход под контроль ВС США авиабазы Баграм. Об этом сообщил французский портал Intelligence Online со ссылкой на источники.

По их данным, во время визита американской делегации в Кабул 13 сентября обсуждались не только вопросы обмена заключенными, но и другие темы. Источники портала утверждают, что Афганистан находится "на пороге" возобновления военного присутствия США.

Как отмечает портал, Вашингтон рассматривает вариант заключения с Кабулом сделки, подобной соглашению с Киевом по редкоземельным металлам, которая может включать официальное признание Соединенными Штатами правительства, сформированного "Талибаном", восстановление доступа афганских банков к системе SWIFT и разморозку финансовых активов Кабула в США в обмен на возможность использования авиабазы Баграм. Кроме того, США намерены получить доступ к полезным ископаемым Афганистана, в частности, к крупнейшим в мире запасам лития, которые активно осваивают китайские компании, утверждает портал.

18 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон пытается вернуть себе контроль над авиабазой Баграм. Затем глава Белого дома объявил, что американские власти обсуждают с представителями Афганистана вопросы, касающиеся этого объекта. Позже американский лидер в соцсети Truth Social написал, что Афганистан ждет "что-то плохое", если власти этой страны не согласятся вернуть США контроль над базой.

В 2001-2021 годах аэродром в Баграме служил крупнейшей базой международной коалиции во главе с США в Афганистане. 1 июля 2021 года американцы покинули авиабазу, а 15 августа она перешла под контроль движения "Талибан".