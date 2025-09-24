Изначально груз пытались ввезти в республику из РФ, но его не пустили в страну, сообщили в Таможенном ведомстве Казахстана - Комитете государственных доходов Минфина

АСТАНА, 24 сентября. /ТАСС/. Таможенное ведомство Казахстана - Комитет государственных доходов (КГД) Минфина - заявило, машина с 34 разобранными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), о задержании которой сообщалось 22 сентября, была выдворена из республики. Как заявили в ведомстве, изначально груз пытались ввезти в Казахстан из РФ, но его не пустили в страну.

"В ряде российских СМИ 22 сентября 2025 года опубликована информация о задержании российскими таможенными органами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при ввозе из Республики Казахстан. По сообщению Комитета государственных доходов, данный факт изложен некорректно и не отражает реальной действительности. На самом деле указанные БПЛА задержаны еще 13 июня 2025 года на автомобильном пункте пропуска «Жайсан» сотрудниками Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан при попытке ввоза из Российской Федерации без необходимых документов", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что после задержания груза было установлено, что на такой товар нужно разрешение на ввоз, а материалы направили в суд, который оштрафовал владельца груза. "После завершения всех предусмотренных процедур, груз возвращен владельцу с обязательством вывоза обратно в страну отправления. 15 сентября 2025 года указанный товар выдворен в Российскую Федерацию, о чем сопредельная сторона соответствующим образом уведомлена согласно действующему двустороннему порядку", - добавили в комитете.

22 сентября в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ сообщили, что самарские таможенники обнаружили и задержали груз из 34 разобранных БПЛА в машине, которая следовала из Казахстана. Машину остановили сотрудники мобильной группы недалеко от международного автомобильного пункта пропуска "Сагарчин" (с казахстанской стороны - "Жайсан").

По данным ведомства, в машине нашли также один квадрокоптер DJI Mavic с пультом управления. Также было установлено, что часть устройств являются FPV-дронами с камерами, два аппарата - БПЛА самолетного типа с приспособлением для перемещения грузов до 5 кг, еще один дрон разведывательного типа. В сопроводительных документах сведения о грузе отсутствовали, перевозивший дроны мужчина заявил, что они нужны ему для личной видеосъемки.