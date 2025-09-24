Al Hadath: не менее 70 человек погибли в Газе с начала дня при обстрелах Израиля

Минздрав палестинского анклава сообщил, что работа медицинских учреждений города находится под угрозой из-за задержки поставок топлива

ТУНИС, 24 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 70 палестинцев погибли с начала дня в результате действий израильских сил в секторе Газа. Об этом передает телеканал Al Hadath.

По его информации, 50 человек из общего числа жертв погибли в городе Газа, по которому ведут интенсивный обстрел с воздуха самолеты армии Израиля. При этом, как сообщает Минздрав палестинского анклава, работа медицинских учреждений города находится под угрозой из-за задержки поставок топлива.

По последним данным министерства здравоохранения, "за минувшие сутки (23 сентября - прим. ТАСС) в больницы Газы доставлены тела 37 палестинцев" и 175 раненых. В общей сложности с начала военной операции Израиля в Газе в октябре 2023 года до сегодняшнего дня в анклаве были убиты 65 419 человек, ранения получили свыше 167 тыс. палестинцев.

16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало интенсивной наступательной операции израильских ВС в городе Газа. Целью операции заявлен разгром палестинского движения ХАМАС. Перед этим израильская армия неоднократно предупреждала местное население о необходимости покинуть район боевых действий, в том числе сбрасывая на город листовки.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.