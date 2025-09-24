Двусторонняя повестка лидеров всегда насыщенная, сообщил Александр Рогожник

МИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Белоруссия и Россия не имеют нерешаемых проблем в двусторонних отношениях, повестка президентов двух стран всегда насыщенная. Об этом заявил посол республики в РФ Александр Рогожник.

"Двусторонняя повестка лидеров всегда насыщенная. Это и международная часть. Это, безусловно, защита внутреннего рынка в рамках Союзного государства. Это и единая промышленная политика, вопросы в нефтегазовом секторе. Президентам всегда есть что обсудить. Надо отметить, что нерешаемых проблем с Российской Федерацией сегодня не существует", - поделился он подробностями переговорной повестки президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Слова дипломата приводит агентство БелТА.

Ранее близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал "Пул первого" сообщил, что Лукашенко 25-26 сентября совершит рабочий визит в Россию, ожидается его встреча с российским лидером.