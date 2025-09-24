Министр обороны Германии Борис Писториус назвал условия, при которых это станет возможным

БЕРЛИН, 24 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус не исключил введения в ФРГ обязательного призыва в армию, но только при определенных условиях и при одобрении Бундестага (парламента ФРГ).

"Что касается личного состава, новые целевые показатели по боеспособности означают, что мы должны увеличить численность до примерно 460 тыс. военнослужащих, включая резервистов. Это означает, что Бундесверу потребуется 260 тыс. военнослужащих в действующей армии в течение следующих 8-10 лет и 200 тыс. резервистов к концу десятилетия. Мы достигнем этого с помощью новой модели военной службы", - сказал Писториус, выступая в ходе дебатов по проекту федерального бюджета на 2026 год в Бундестаге.

Он подчеркнул, что в ФРГ делают ставку на службу на добровольной основе по шведской модели. Однако если, несмотря на все усилия, растущие потребности Вооруженных сил ФРГ не смогут быть удовлетворены добровольцами, то, как подчеркнул министр, обязательный призыв станет возможным. "Не одним нажатием кнопки, не в одиночку, а только при определенных условиях", - констатировал глава Минобороны ФРГ. "И я заявляю это совершенно четко - только с одобрения Бундестага. Без вас, без решения Бундестага, обязательного призыва не будет", - заверил Писториус.

Он напомнил, что проект федерального бюджета на 2026 год предусматривает расходы на оборону в размере более €82 млрд. "Проект экономического плана на тот же год для специального фонда предусматривает расходы в размере более €25 млрд", - подчеркнул он, уточнив, что спецфонд уже освоен почти на 90%. "Согласно текущему проекту бюджета, на 2026 год выделено около €108 млрд", - резюмировал министр.

27 августа правительство ФРГ приняло законопроект Писториуса о новой модели военной службы. Он подразумевает введение в ФРГ службы на добровольной основе по шведской модели. В скандинавской стране все выпускники школ подлежат военному осмотру, но лишь часть из них в конечном итоге проходит действительную службу. В документе содержатся и "подлежащие к исполнению элементы", которые включают в себя, в частности, возвращение освидетельствования призывников и обязательное заполнение мужчинами от 18 до 25 лет заявления с пунктом о готовности служить. В законопроекте не исключается возвращение к всеобщей воинской повинности. В случае одобрения Бундестагом закон должен вступить в силу 1 января 2026 года.

Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего произошел переход на профессиональную армию. Численность Бундесвера составляет около 183 тыс. человек. Власти ФРГ считают, что для обеспечения полноценной обороны страны и выполнения задач в НАТО армии не хватает более 80 тыс. профессиональных военных и контрактников и около 140 тыс. резервистов.