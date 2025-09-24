Вашингтон будет продавать европейцам вооружения, а они затем могут их передавать Украине, отметил Скотт Бессент

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Вашингтон не собирается направлять Вооруженные силы США на Украину. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

"Могу сказать одно: Соединенные Штаты не будут вовлечены войсками или чем-то подобным. Мы будем продавать европейцам вооружения, а европейцы затем могут их передавать Украине", - заявил Бессент в прямом эфире телекомпании Fox Business.

Он также выразил мнение о том, что Россия в настоящее время "подвергает европейцев испытанию". "И решимость европейцев должна укрепиться. Им нужно рассматривать все - в плане экономических санкций [в отношении Москвы]", - полагает министр.

Американская администрация настаивает на том, что санкционное давление на Россию должны усиливать страны ЕС, а не Соединенные Штаты, добавил Бессент.

"В действительности вопрос заключается в том, что еще могут сделать европейцы. Это война на их заднем дворе", - заявил он, комментируя вопрос о перспективах усиления санкционного нажима на Россию в целях урегулирования конфликта на Украине. "Европейцы финансируют войну, которая ведется против них", - отметил Бессент. "Мы хотим, чтобы наши европейские союзники активизировались и сконцентрировали внимание на источниках доходов российской экономики. А это нефть", - сказал глава Минфина США.