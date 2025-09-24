FT: украинцы скептически отнеслись к словам Трампа о поддержке

Некоторые граждане опасаются, что заявления американского лидера о финансовой поддержке со стороны Европы означают попытку США отстраниться от участия в разрешении конфликта на Украине

ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. Украинские политики не восприняли всерьез заявления президента США Дональда Трампа про помощь Украине. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

"Что нового в сегодняшних заявлениях Трампа и что они значат для нас? Абсолютно ничего", - приводит издание слова депутата Верховной рады Ярослава Железняка. Политик добавил, что Украине не следует ожидать каких-либо действий от США в дальнейшем.

Как пишет газета, украинский народ не увидел конкретной военной и экономической поддержки за высказываниями американского лидера. Некоторые украинцы опасаются, что слова Трампа о финансовой поддержке со стороны Европы означают попытку США отстраниться от участия в разрешении конфликта на Украине.

"Он (Трамп - прим. ТАСС) прямо говорит, что вы там, в Евросоюзе, разбирайтесь между собой. Надеюсь, у вас все получится", - заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

23 сентября Трамп, комментируя ситуацию на Украине по итогам переговоров с Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке, заявил в социальной сети Truth Social, что США продолжат поставлять вооружения странам НАТО, чтобы они распоряжались им по своему усмотрению.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвал ошибочным утверждение Трампа о том, что Киев может военным путем вернуть территории.