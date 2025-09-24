В МИД Грузии высказали послу ФРГ обеспокоенность поощрением радикализма от него

Встречу с Питерем Фишером провел первый замглавы ведомства Георгий Зурабишвили

ТБИЛИСИ, 24 сентября. /ТАСС/. Послу Германии в Грузии Питеру Фишеру в МИД Грузии высказали обеспокоенность поощрением радикализма с его стороны и участием в судебных процессах, проходящих в стране. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии.

"На встрече было отмечено, что обеспокоенность грузинской стороны вызывают попытки поощрения радикальной повестки дня, что, в свою очередь, приходит в противоречие с принципом демократии и способствует разжиганию поляризации в обществе. Также возмутительны попытки политизации текущих судебных процессов и участие послов в этих процессах", - говорится в заявлении.

Как отмечается, в МИД встречу с Фишером провел первый замглавы ведомства Георгий Зурабишвили. Он пояснил послу на встрече, что представители диппредставительств должны, согласно Венской конвенции 1961 года, уважать законы страны пребывания и не вмешиваться во внутренние дела.

В МИД Грузии также поинтересовались у Фишера основанием для возмущения посольства Германии. 10 сентября оно опубликовало заявление, в котором осудило обвинения со стороны руководства Грузии в поддержке радикализма в стране и призвало власти перестать распространять дезинформацию. "У посольства было официально запрошено представить конкретные обоснования возмущения, что до сих пор не было сделано", - отмечает министерство. МИД Грузии также назвал очередной попыткой нападения подобные обвинения в адрес руководства страны.

Ранее Фишер неоднократно подвергал критике действия правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и называл их антиевропейскими. Он также много раз присутствовал на судебных заседаниях по делам оппозиционных политиков, активистов и журналистов и выступал с их поддержкой. В свою очередь руководство Грузии регулярно критикует Фишера и некоторых других европейских послов за поддержку митингующих в стране и обвиняет их в поощрении радикализма.